Avenged Sevenfold deve fazer show no Brasil ainda em 2025

Banda de heavy metal Avenged Sevenfold pode fazer shows no Brasil no segundo semestre de 2025 / Crédito: Kameron Pollock/Divulgação

Na quinta-feira, 13, o perfil da banda no Instagram publicou um vídeo no qual mostra o mapa do Brasil, com a legenda: "Até nos encontrarmos novamente".

Atualmente, o Avenged Sevenfold está com a turnê "Life Is But A Dream…" e possui datas confirmadas até o mês de setembro, nos Estados Unidos. Após show no Rock in Rio, Avenged Sevenfold deve retornar ao Brasil em 2025 Conhecido por divulgar shows internacionais no Brasil, o jornalista de entretenimento José Norberto Flesch confirmou a vinda do Avenged no segundo semestre de 2025.