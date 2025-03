L7nnon e Veigh são atrações do Alma Festival, no Rio; veja programação

4ª edição do Alma Festival, realizado em julho no Rio de Janeiro, terá mais de 40 atrações; pré-venda dos ingressos tem início dia 25 de março

A nova edição do Alma Festival está próxima de iniciar. Marcado para ocorrer no dia 19 de julho, um sábado, no Rio de Janeiro, o evento reúne artistas nacionais do rap, trap e funk em um festival para celebrar o gênero.

