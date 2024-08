MC Cabelinho revela sonho de conhecer Fernanda Montenegro

MC Cabelinho fará show no Rock in Rio 2024

Daqui a um mês, em 13 de setembro, MC Cabelinho será a atração principal junto com o Coral das Favelas, no palco Sunset, do Rock in Rio 2024.

O trapper retorna ao festival no dia 21, o "Dia Brasil", desta vez no Palco Mundo para uma homenagem ao trap, ao lado de Filipe Rat, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh.