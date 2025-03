Criança em estado terminal ganha exibição de 'Um Filme Minecraft'

Criança com tipo raro de câncer tem pedido atendido e assiste a sessão especial do longa "Um Filme Minecraft" / Crédito: Reprodução/Instagram @roseofusca

Uma criança com um tipo raro de câncer no cérebro e em estado terminal da doença tinha como último desejo assistir ao longa “Um Filme Minecraft”, que estreia oficialmente no dia 4 de abril. O pedido foi atendido e ele acompanhou uma exibição especial da obra com Sebastian Eugene Hansen, que interpreta o personagem Henry na produção. O momento foi compartilhado no Instagram pela mãe do menino, Justyne Lobello, que mostrou imagens do filho chegando ao cinema e assistindo ao filme. “Ele adorou, e nós adoramos celebrar a vida dele dessa forma”, escreveu ela no vídeo.

No dia posterior à sessão especial, Kevin participou de uma vídeo chamada com outros dois atores do filme: Jason Momoa ("Aquaman") e Jack Black ("Escola de Rock"). Durante a ligação, mostrou o boneco que tem de Black caracterizado de Steve, seu personagem no longa. "Eles ficaram tão felizes que ele conseguiu ver, e ele (Kevin) adorou", disse Justyne.