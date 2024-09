Com Jason Momoa e Jack Black, trailer de ‘Minecraft’ é divulgado

O filme live-action de “Minecraft” ganhou o primeiro trailer oficial nesta quarta-feira, 4. Estrelado por Jason Momoa (“Aquaman”) e Jack Black (“Escola de Rock”), o longa-metragem traz aventuras inspiradas no jogo sandbox de sobrevivência mais famoso da internet.

Dirigido por Jared Hess, “Um Filme Minecraft” marca as celebrações de 15 anos de lançamento do videogame e está previsto para estrear nos cinemas mundiais no dia 4 de abril de 2025.

Além de Momoa e Black, o filme também traz no elenco Emma Myers (“Wandinha”), Steve Carell (“The Office”), Danielle Brooks (“A Cor Púrpura”), Sebastian Eugene Hansen (“A história de Lisey”) e Jennifer Coolidge (“The White Lotus”).