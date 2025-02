Shrek 5 tem Zendaya no elenco e surpresas; saiba tudo sobre o filme

A atriz premiada Zendaya dará voz à Felicia, filha de Shrek e Fiona, na quinta continuação do ogro verde, prevista para 2026 pela DreamWorks. O lançamento de Shrek 5 está programado para 23 de dezembro de 2026, no ritmo do 25º aniversário do filme original.

Baseada no livro de William Steig, a franquia Shrek começou com o filme lançado em 2001, que conquistou o primeiro Oscar de Melhor Filme de Animação. A história acompanha as aventuras irreverentes de um ogro incompreendido e seu grupo excêntrico de personagens de contos de fadas.