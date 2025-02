Denise Fraga volta a Fortaleza com monólogo ‘Eu de Você’ em março

Monólogo "Eu de Você", estrelado por Denise Fraga, é apresentado no Theatro José de Alencar no mês de março

A atriz Denise Fraga retorna a Fortaleza para mais uma apresentação do monólogo “Eu de Você” no Theatro José de Alencar (TJA). Inspirado em histórias reais, o espetáculo será apresentado nos dias 20, 21, 22 e 23 de março, no palco principal do equipamento localizado no Centro.

“Eu de Você” relata situações cotidianas e constrói novas narrativas da vida com base no humor, na poesia e na música. A peça tem direção de Luiz Villaça e produção de José Maria. Primeiro trabalho solo de Denise, a peça promove uma conexão entre a atriz e a plateia, além de reunir processos artísticos e experiências pessoais.