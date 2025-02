I Prêmio Demócrito Rocha de literatura anuncia três vencedores nas categorias: poesia, prosa e ensaio social

O Palco Vida & Arte nasceu com o propósito de fomentar a cultura através da aproximação do público com as obras e artistas do Ceará, levando em conta os benefícios que a arte e a cultura conferem ao bem-estar geral das pessoas e entendendo que a cultura é um dos principais elementos que constituem a identidade do indivíduo e sua inserção em uma comunidade ou nação. Pode-se ainda dizer que o fomento e reconhecimento da produção cultural de uma localidade estimula o sentimento de pertença e autoestima das pessoas, além de promover a capacidade de questionar, analisar e interpretar o mundo ao seu redor, estimulando o pensamento crítico e a inovação.

Com coordenação geral de Valéria Xavier, a iniciativa entende a arte como vetor fundamental para o desenvolvimento social e humano. Nesta quinta edição, o “Palco Vida & Arte: Letras e Livros” coloca a literatura cearense sob os holofotes e celebrou os escritores do Estado com a realização de uma série de lives e programas de TV sobre a produção literária cearense e os desafios do setor. Além disso, promoveu o I Prêmio Literário Demócrito Rocha, com o objetivo de valorizar a produção de obras temáticas sobre a cultura do Ceará. “Entendo o Palco Vida & Arte como uma relevante plataforma para a valorização e promoção de artistas cearenses, tanto de artistas já consolidados quanto de talentos emergentes. À medida que valoriza e dá visibilidade à diversidade e à riqueza das expressões artísticas regionais, o projeto contribui para o fortalecimento da identidade cultural do Estado”, avalia Valéria. Sempre fomentando a cultura ao longo dos anos, o projeto já realizou shows, mostras de fotografia, visitas guiadas em museus, contações de história, concurso de artes visuais e integração da população com áreas verdes de Fortaleza. Agora com foco na literatura cearense, a coordenadora geral do Palco Vida & Arte aponta a cena local rica, diversificada e cheia de grandes escritores e obras marcantes.