Editora cearense faz campanha de financiamento coletivo para publicar HQ

A Avoante Editora - em parceria com a loja de quadrinhos Reboot Comics Store - lança uma campanha de financiamento coletivo para conseguir publicar seu novo quadrinho: “Rasga-Mortalha”. A obra faz imersão no mundo do cangaço de 1930. A casa editorial cearense precisa arrecadar o montante de R$ 12 mil para realizar a impressão da obra.

A campanha começou nesta quinta-feira, 30, na plataforma Catarse, em alusão ao Dia Nacional do Quadrinho. O financiamento coletivo contará com recompensas para os colaboradores, com pacotes a partir de R$ 20 para a versão digital do quadrinho e R$ 80 para a edição física.