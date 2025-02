Whindersson Nunes se interna em clínica para cuidar de saúde mental

Whindersson Nunes é internado em clínica psiquiátrica para cuidar de saúde mental / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Whindersson Nunes foi internado em uma clínica psiquiátrica, localizada no interior de São Paulo. Segundo a Non Stop Produções Artísticas, empresa que gerencia a carreira do piauiense, a decisão pela internação partiu do humorista, com o objetivo de cuidar da saúde mental acompanhado de um especialista. Leia também: Padre Fábio de Melo desabafa sobre depressão: ‘Vontade de deixar de viver’



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama”, afirma parte do comunicado enviado ao site Hugo Gloss.