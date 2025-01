Padre Fábio de Melo desabafa sobre depressão: ‘Vontade de deixar de viver’

Ao estar no palco, sentiu dor no peito , asfixia, medo, angústia e uma forte vontade de ir embora, mas foi acolhido pelo carinho e oração do público.

Apesar do momento difícil, Fábio de Melo garantiu, ainda durante o show, que continuará lutando contra a depressão: “Eu proclamo hoje que estou nascendo de novo e que este é o primeiro minuto da minha nova vida”.



Depressão na pandemia

Em 2020, o padre já havia falado sobre a depressão em conversa com a apresentadora e amiga Angélica, no podcast “Simples Assim”.

“O ponto alto da minha descrença com o mundo, com Deus, foi o momento em que tive a depressão e a síndrome do pânico. Sempre tive essa compreensão de que, se eu conserto em mim, eu conserto no mundo. No momento em que eu não soube consertar em mim, foi muito difícil”, afirmou na ocasião.