Rede Cuca recebe espetáculo musical gratuito esta semana

Durante esta semana, a Rede Cuca recebe um espetáculo especial que levará o público a refletir sobre família, amizade e tradição. Com primeira apresentação nesta terça-feira, 18, “O Concerto do Senhor Parafuso” pode ser acompanhado às 19 horas no Cuca Mondubim .

Com o propósito de resgatar a identidade cultural nordestina, o espetáculo rememora as canções populares da infância e das brincadeiras de rua .

“O texto faz um resgate de cantigas populares, brincadeiras antigas, ditados populares e o imaginário lúdico da infância. Minha intenção é que o público interaja com as cenas do espetáculo e se sinta convidado a entrar na casa do seu João, conhecer seus objetos encantados e suas brincadeiras”, argumenta Keven Rocha, produtor e diretor do Grupo Parafuso de Teatro.

Levando o espetáculo para as cinco unidades da Rede Cuca, “O Concerto do Senhor Parafuso” será apresentado diariamente até este sábado, 22, no Cuca Barra, Pici, Jangurussu e José Walter.