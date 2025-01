Fagner celebra 50 anos de carreira e produz músicas com João Gomes

Em entrevista ao programa O POVO News, Fagner revela que produz quatro discos ao mesmo tempo; trabalhos contam com participações de João Gomes e Zé Cantor

O cantor apresenta o show "Fagner 50 Anos" neste sábado, 11, às 21h30min, no Iguatemi Hall. No repertório, estão sucessos como "Mucuripe", "Espumas ao Vento", "Borbulhas de Amor" e "Revelação".

Em entrevista ao programa O POVO News na terça-feira, 7, o cantor e compositor Raimundo Fagner conversou com o jornalista Marcos Tardin sobre a comemoração das cinco décadas de carreira.

A setlist, entretanto, não vai contar com músicas do disco "Além Desse Futuro", lançado em agosto de 2024. “Não vai ter inéditas, mas sim leituras diferentes , trabalhos mais apurados das músicas conhecidas”, pontuou. Os ingressos para a data estão esgotados.

“Estou preparando um disco de forró pé de serra, estou bem empolgado e produzindo com Nando Cordel. Tem uma infinidade de artistas”, declarou empolgado. "Chamei o Nando para a gente trabalhar. Fiz músicas ele cantando, o Geraldinho (Azevedo), o João Gomes . O menino daqui, o Zé Cantor , coloquei para cantar "Jardim dos Animais", já mais povão. A gente faz um leque das referências".

“Não é o interesse do comércio em si, é de adiantar. Eu não fico esperando por eles, depois que eu faço, eles aceitam (gravadoras). Eu não vou parar de fazer porque não vende. Eu poderia parar se faltassem ideias, inspirações, parceiros que se envolvam. O disco, enquanto você não lança logo, termina envelhecendo na tua cabeça, isso sempre aconteceu”, frisou.

Questionado sobre estratégias de lançamentos de discos em 2025 , o cearense afirma que não tem medo de gravar músicas mesmo com a queda de vendas de obras físicas.

Assista ao programa O POVO News e veja a entrevista completa com o cantor Fagner:

