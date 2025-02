Prefeito do Rio confirma show gratuito de Lady Gaga em Copacabana

O show de Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi confirmado pela primeira vez por Eduardo Paes, prefeito da cidade. A confirmação da apresentação foi feita durante uma entrevista ao podcast Podk.

Nela, Paes afirmou: “Podem comprar (as passagens)! ‘Vai gastar dinheiro público com Lady Gaga?’ Vou. Com a Madonna gastei também. Sabe por quê? Porque enche todos os hotéis, enche todos os restaurantes. E constrói essa identidade”.