Netflix: adaptação de 'Cem Anos de Solidão' ganha data de estreia

A série foi filmada na Colômbia em parceria com a produtora independente Dynamo, e recebeu apoio da família do autor. A plataforma classifica esse como um dos projetos audiovisuais mais ambiciosos da América Latina.

Os oito episódios iniciais estão previstos para chegarem ao catálogo do streaming no dia 11 de dezembro. Laura Mora e Alex García López assinam a direção desta primeira parte.

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 8, a data de estreia da primeira parte da série “Cem Anos de Solidão” , adaptação da obra homônima de Gabriel García Márquez, vencedor do Nobel de Literatura em 1982.

Série "Cem Anos de Solidão", da Netflix, terá 16 episódios

O elenco da produção é composto por Marco González (José Arcádio Buendía), Susana Morales (Úrsula Iguarán), Claudio Cataño (Aureliano Buendía), Jerónimo Barón (Aureliano Buendía criança), Leonardo Soto (José Arcádio filho), lla Becerra (Petronila), Carlos Suaréz (Aureliano Iguarán), Moreno Borja (Melquíades) e Santiago Vásquez (Aureliano Buendía adolescente).

A série terá uma segunda parte, também com oito episódios — totalizando uma temporada com 16 episódios, diferente do padrão de outras produções de sucesso da plataforma de streaming. A data da parte final não foi divulgada ainda.