‘Lei Anti-Oruam’: entenda PL que leva nome de rapper carioca

Na última terça-feira, 4, repercutiu na Câmara Municipal de São Paulo o projeto de lei “Anti-Oruam”, criado pela vereadora Amanda Vettorazzo (União Brasil). A proposta leva o nome do rapper carioca Oruam, filho do traficante Marcinho VP e dono da música mais ouvida no Spotify Brasil deste ano. A Lei Anti-Oruam propõe proibir que o poder público paulistano financie shows de artistas que promovam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas em eventos destinados ao público infantojuvenil.

Com mais de 10 milhões de ouvintes mensais, MC Oruam é um rapper do Rio de Janeiro que se tornou referência no universo do funk, trap e rap.

Seu maior sucesso, "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", está entre as músicas mais buscadas do Spotify Brasil desde o começo de 2025. A canção faz alusão a jogos de aposta e prostituição.

Além disso, o rapper é lembrado por discursar em defesa da soltura de seu pai, Marcinho VP, que está preso por crimes como homicídio qualificado, tráfico de drogas e formação de quadrilha, além de ser apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho.