Espetáculo gratuito aborda o esquecimento de quem vive no sertão

Atriz cearense Virgínia Oliveira apresenta espetáculo "Flor de Mandacaru" no Teatro Morro do Ouro, anexo ao Theatro José de Alencar (TJA)

Neste fim de semana, o Theatro José de Alencar (TJA) é palco para a apresentação do espetáculo “Flor de Mandacaru” , da atriz cearense Virgínia Oliveira. Com exibição gratuita desta sexta-feira, 14, a domingo, 16, a peça aborda os diversos sentimentos que cercam o sertão nordestino.

Com referências artísticas que unem cordel, poesia slam, forró, jazz e MPB, a peça aborda o esquecimento daqueles que vivem no sertão pelo poder público e as consequências desse abandono na vida da população.