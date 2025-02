Edição 2025 do Prêmio Sesc de Literatura abre inscrições; saiba mais

Estão abertas as inscrições para a nova edição do Prêmio Sesc de Literatura . Chegando ao 22º ano, o concurso busca contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da produção literária no País ao lançar novos autores nacionais.

“Ao abrir espaço para novos autores, estamos proporcionando a renovação do cenário literário brasileiro e incentivando a formação de mais escritores. No ano passado, com a inclusão da categoria Poesia, registramos quase o dobro do número de inscrições, o que demonstra o potencial da produção literária nacional”, explica Janaina Cunha, diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, em comunicado à imprensa.

Neste ano, os livros vencedores de cada categoria serão publicados pela Editora Senac Rio, além de serem distribuídos na rede de bibliotecas e escolas do Sesc, e os ganhadores vão receber R$ 30 mil. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de forma on-line no site do Sesc até o dia 10 de março.