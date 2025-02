Ligamento rompido: entenda lesão de Pedro Sampaio que cancelou shows no Carnaval

Durante show no Rio de Janeiro, Pedro Sampaio rompeu o ligamento do joelho e cancelou os shows do carnaval / Crédito: Reprodução/ Instagram; @pedrosampaio

O cantor dos hits "Sentadão" e "Galopa", Pedro Sampaio, 27, rompeu os ligamentos do joelho durante uma performance em um show recente no Rio de Janeiro. Com a agenda cheia para o Carnaval de 2025, o cantor precisou cancelar grande parte das apresentações devido à lesão. O DJ usou suas redes sociais, onde possui 6,8 milhões de seguidores, para informar seus fãs sobre o diagnóstico e o cancelamento das datas já confirmadas para shows.

"Uma notícia chata, porém inevitável. Vocês sabem que, em janeiro, tive uma lesão no joelho e realmente achei que conseguiria cumprir toda a minha agenda", declarou Sampaio em vídeo.

"Porém, mesmo tomando todos os cuidados possíveis e necessários, os exames constataram um agravamento da lesão. Com isso, minha equipe médica decidiu antecipar a data da minha cirurgia e, infelizmente, vou precisar cancelar toda a minha agenda de Carnaval", concluiu. Lesão de Pedro Sampaio: início das dores No dia 12 de janeiro, possivelmente como consequência da maratona de shows que muitos artistas enfrentam de dezembro até o Carnaval, Pedro sofreu sua primeira complicação no joelho. Durante um show no Rio de Janeiro, seu corpo já estava debilitado devido a um acidente ocorrido durante as férias. "Fui para o camarim receber atendimento e logo voltei ao palco para continuar o show. Após o final da apresentação, fui ao hospital para tomar as medidas necessárias", explicou o artista.

Na época, ele tranquilizou os fãs ao afirmar que manteria sua agenda. No entanto, posteriormente, foi decidida a antecipação de sua cirurgia para a correção da lesão. Lesão de Pedro Sampaio: os ligamentos podem ser a causa O joelho é composto por diferentes ligamentos, cada um desempenhando funções específicas. A probabilidade é que o cantor tenha rompido uma dessas fibras que compõem a região.

Confira quais são os principais ligamentos do joelho e suas funções: Ligamentos Capsulares – Fazem parte da cápsula articular e auxiliam na estabilização passiva da articulação.

– Fazem parte da cápsula articular e auxiliam na estabilização passiva da articulação. Ligamento Cruzado Anterior (LCA) – Impede o deslocamento anterior excessivo da tíbia em relação ao fêmur e controla a rotação do joelho.

– Impede o deslocamento anterior excessivo da tíbia em relação ao fêmur e controla a rotação do joelho. Ligamento Cruzado Posterior (LCP) – Evita o deslocamento posterior excessivo da tíbia em relação ao fêmur, sendo essencial para a estabilidade da articulação.

– Evita o deslocamento posterior excessivo da tíbia em relação ao fêmur, sendo essencial para a estabilidade da articulação. Ligamento Colateral Medial (LCM) – Localizado na parte interna do joelho, previne a abertura excessiva da articulação para o lado medial (valgo).

– Localizado na parte interna do joelho, previne a abertura excessiva da articulação para o lado medial (valgo). Ligamento Colateral Lateral (LCL) – Localizado na parte externa do joelho, impede a abertura excessiva para o lado lateral (varo). Além desses, existem outros ligamentos menores e estruturas auxiliares, como a cápsula articular e os meniscos, que complementam a estabilidade do joelho. Lesão de Pedro Sampaio: tratamento A lesão do LCA é uma das mais comuns entre atletas e artistas de alto desempenho. Segundo o Hospital for Special Surgery (HSS), o hospital ortopédico n.º 1 do mundo, as lesões ligamentares são geralmente tratadas por médicos especializados em medicina esportiva e por cirurgiões ortopédicos.