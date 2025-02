Grammy 2025: esposa de Kanye West vai "nua" a premiação

Com um vestido tubinho totalmente transparente, Bianca Censori, esposa de Ye (Kanye West) apareceu praticamente nua no evento e chamou atenção

Entre os looks que marcaram o tapete vermelho do Grammy 2025, o de Bianca Censori, esposa do rapper Kanye West, foi um dos mais comentados da edição deste domingo, 2. Com um fino e transparente vestido tubinho, que se assemelhava a um véu, a modelo australiana exibiu o corpo para as câmeras.

Ye, como prefere ser chamado, e Bianca inicialmente chegaram vestidos totalmente de preto, o famoso “all black” — ele de camiseta e calça alfaiataria, e ela com um longo casaco de pele. No entanto, ao se posicionarem para as fotos no tapete vermelho, a arquiteta retirou a peça e ficou praticamente nua, já que o tubinho era totalmente transparente.