Kanye West é acusado de racismo, antissemitismo e homofobia em novo processo

O homem afirma que "em inúmeras ocasiões viu ou experimentou pessoalmente os gritos frenéticos de Kanye com pessoas negras".

Phillips foi contratado em novembro de 2022 pela Yeezy, a marca de roupas do controverso rapper, e depois começou a trabalhar também em sua escola, a Donda Academy.

No processo, ele diz ter testemunhado, ainda, ataques homofóbicos e antissemitas do cantor, que é objeto de outro processo por comportamentos arbitrários em sua escola, e que desencadeou críticas por repetidos comentários contra judeus que custaram parcerias comerciais milionárias com marcas como Adidas e GAP.

"Phillips, em várias ocasiões, testemunhou como Kanye pregava obscenidades para seu pessoal, como 'os judeus querem acabar comigo' e 'os judeus roubam todo o meu dinheiro'", indica o documento legal.