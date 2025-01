Funk Generation: veja curiosidades sobre álbum que concorre ao Grammy 2025

Funk Generation: Anitta pensou ter sido vítima de obra de vodu / Crédito: Divulgação

Pela segunda vez, a cantora Anitta foi notada pelo Grammy, maior premiação no segmento de música. Após indicação histórica de Artista Revelação (2023), a disputa agora é pelo título de Melhor Álbum Pop Latino, com “Funk Generation”. A presença do funk brasileiro em uma cerimônia estrangeira já não é comum. Ter um álbum do gênero indicado a uma das categorias é um feito notável. Anitta concorre com grandes nomes, como Shakira, Luis Fonsi e Kali Uchis.



"Não sei se foi vodu" Anitta estava passando por problemas de saúde em 2022, com suspeitas até de um câncer. A cantora conta que pensou que fosse morrer e passou cinco meses entre idas e vindas do hospital.

Ao falar sobre o fato depois de ficar bem, a empresária diz não entender o que aconteceu para ficar tão mal, abrindo até a sugestão de ter sido alvo de uma obra de vodu. Mas foi durante seu estado de fragilidade que decidiu produzir o álbum. “Já que vou morrer, vou fazer um álbum e vou deixar o melhor”, afirmou em coletiva de imprensa.

Um manual para gringos Anitta começou a ganhar destaque no Brasil no ano de 2012, graças ao funk. A artista sempre demonstrou seu respeito pelo estilo que a fez atingir todo o sucesso que possui hoje. Após sua internacionalização, continua falando sobre o gênero e buscando dar mais visibilidade a ele. Por isso, Anitta fala que “Funk Generation” também deve servir como manual para pessoas estrangeiras que queiram utilizar o ritmo como referência. Esse também foi o motivo da escolha de fazer funk predominantemente em inglês e espanhol.



Estrategista como de costume Quem acompanha a carreira de Anitta sabe que, além de idealizadora criativa, ela também é uma boa estrategista quando se trata de novos lançamentos e divulgações. A introdução de elementos pop em músicas de funk foi uma estratégia para o álbum ser mais aderido nos Estados Unidos e na Europa.

Fábrica de hits O processo criativo de “Funk Generation” passou pelo método de song camps, uma reunião de artistas de composição e produção de estilos e nacionalidades diferentes para produzir músicas de sucesso. O álbum surgiu a partir de três song camps, mas Anitta não participou do primeiro, em setembro de 2022, por ainda estar doente. Ela mandou anotações detalhadas do que queria para o álbum e daquilo saíram as faixas “Aceite”, “Cria de favela” e “Funk rave”.