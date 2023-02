Grammy 2023: Anitta não vence prêmio de Revelação do Ano

Anitta foi uma das indicadas ao Grammy Awards de 2023 na categoria de Artista Revelação do Ano; brasileira receberia seu primeiro troféu na premiação

Não foi desta vez que Anitta conquistou seu primeiro Grammy da carreira. A artista brasileira concorria na categoria “Revelação do Ano”, considerado um dos principais prêmios da noite do último domingo, 5. Anitta perdeu a disputa para a cantora americana de jazz Samara Joy, de apenas 23 anos. A dona do hit "Envolver" também concorria ao título ao lado de Omar Apollo, Domi & Jd Beck, Muni Long, Latto, Måneskin, Tobe Nwigwie, Molly Tuttle e Wet Leg.

Apesar de não levar o prêmio, foi uma oportunidade de celebração para a cantora pelo fato de ter sido a quarta brasileira a ser indicada para a estatueta de Artista Revelação do Ano. Anitta foi a quarta mulher brasileira a ser indicada na premiação internacional de música. Até então, as únicas nomeadas haviam sido Astrud Gilberto, Eliane Elias e Thalma de Freitas.

Ao longo da história do Grammy, 14 brasileiros receberam nomeações. Entre eles, além dos nomes citados acima, estão Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Heitor Villa-Lobos, Tom Jobim e João Gilberto. Mesmo sem a conquista de Anitta, o Brasil conseguiu levar para casa estatueta do Grammy. O grupo Boca Livre ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino com “Pasieros".

