Escritor cearense estreia com livro de poemas sobre incoerências sociais

Inaugurando a carreira literária do autor Pablo Santos, o livro reúne poemas que refletem sobre identidade, expressão, afetos e as peculiaridades de uma vida inteira de sentimentos reprimidos .

O momento celebra também o lançamento do podcast homônimo no Spotify e de um canal no YouTube, intitulado "Pablo Santos", no qual o estudante de jornalismo interpreta crônicas e poesias, entre inéditas e algumas que compõem o livro.