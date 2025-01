Pause: novos conceitos de compras para um vida mais leve

Consultora de imagem Catarina Cavalcante e a psicóloga Catarina Nívea Menezes debatem sobre os transtornos e compulsões do consumo, tendências e outros temas

Para ajudar a se autoconhecer e trabalhar, internamente, todos os impulsos e valores que levam a uma compra, o programa Pause desta sexta-feira, 17, recebe a psicóloga Catarina Nívea Menezes e a consultora de imagem Catarina Cavalcante.

Assim como a personagem Becky Bloom, do filme de comédia "Delírios de Consumo de Becky Bloom" (2009), uma consumista compulsiva, que só encontrava a felicidade enquanto estava comprando, mas depois sofria com as consequências financeiras, muita gente tem, na vida real, traços dessa história que fez sucesso nos cinemas.