Pause: celebrando 50 anos de música e composição com Raimundo Fagner

Nesta sexta-feira, 10, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, recebe Raimundo Fagner, que celebra 50 anos de carreira com show no Iguatemi Hall no sábado, 11, em Fortaleza. Erros e acertos da carreira, o amor pelo Fortaleza Esporte Clube, o livro que está sendo escrito sobre sua relação com o futebol e outros temas fazem parte da entrevista.

