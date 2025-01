Evento gratuito do jogo Pokémon GO acontece em Fortaleza em março

Com atividades interativas e brindes oficiais, evento do Pokémon GO ocorre no primeiro final de semana de março, no Parque do Cocó

Nos dias 1º e 2 de março, Fortaleza recebe um evento presencial do jogo Pokémon GO. Celebrando regiões originais da série, a “GO Tour: Unova - Global” acontece no Parque do Cocó, reunindo fãs do jogo de realidade aumentada. O horário ainda não foi confirmado.

Em 2025, o território escolhido é Unova, a região de Pokémon Black e White, e as estrelas do evento serão os personagens Reshiram e Zekrom, que, pela primeira vez, poderão se fundir com Kyurem para obter suas formas Preta e Branca.