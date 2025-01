'Winged': jogo incentiva a leitura em jornada com belos cenários

Jogo brasileiro Winged traz belos cenários em jornada com incentivo à leitura / Crédito: DIVULGAÇÃO/WINGED

Unindo jogos eletrônicos e didática, o título brasileiro "Winged" foi lançado de maneira oficial no dia 15 de janeiro. Presente nas lojas de aplicativos (Android e IOS), a jornada mobile traz fases em diferentes mundos literários e tem como objetivo estimular a leitura. "Winged" é uma produção da Druzina Content (sendo seu primeiro jogo solo) em parceria com a Sorora Game Studio, empresa formada por mulheres desenvolvedoras.

O enredo acompanha Rute, uma garota que ama viver no mundo das palavras, Com pulos e voos, a menina avança pelos níveis e desbloqueia novas obras a serem exploradas. Ao todo, dez clássicos infantojuvenis foram selecionados.

LEIA TAMBÉM | Hellblade 2 acerta com boa história e muita qualidade técnica Sendo um jogo de plataforma, "Winged"é uma aventura 2D que traz obstáculos em muitos cenários da literatura. Rute pode pular e utilizar asas mágicas para superar os inimigos em cada mapa. As asas trazem diferentes habilidades, como salto duplo, voo e invulnerabilidade. As vidas são representadas por botões de casaco, que podem ser coletados durante as fases. Também há como obter páginas de livros, usadas para desbloquear as histórias na biblioteca. Exemplos incluem "Alice através do Espelho", "O Mágico de Oz" e "Chapeuzinho Vermelho", contando-os em adaptações.

Winged: cinco universos são distribuídos em 50 níveis São 50 níveis distribuídos em cinco mundos. Cada mundo tem duas obras e todos possuem uma batalha contra um "chefe", que pede pelo uso de uma asa com poder de ataque. Apostando em cores vivas e belos cenários, "Winged" apresenta carisma para falar de clássicos literários e incentivar a leitura por parte de crianças e adultos. É uma maneira de enaltecer o aspecto educativo dos jogos eletrônicos. A trilha sonora, com diferentes faixas para os mundos, é um ponto positivo da obra. O título está disponível em português brasileiro, inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e chinês (simplificado).

Winged: jogo vence edital do Ministério da Cultura "Winged" venceu o edital Narrativas Transmídias para Infância e Juventude de Curta-Metragem de Animação e Jogo Eletrônico do Ministério da Cultura, em parceria com a Ancine, através do Fundo Setorial do Audiovisual. Criadora do jogo, Luciana Druzino conta que a Druzina Content teve um time majoritariamente composto por mulheres para o desenvolvimento. Ela frisa a importância da questão de gênero e protagonismo feminino. A profissional destaca a preocupação em produzir um conteúdo adequado para a família, selecionando de maneira cuidadosa os dez clássicos presentes na biblioteca. O livro "Menina de Asas", do escritor gaúcho Pablo Morenno, foi uma das inspirações neste título.