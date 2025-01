Autora cearense lança livro de poesia em sarau gratuito

A Arena Dragão, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), será o palco do lançamento do livro "Em Água Viva" no dia 23 de janeiro, às 19 horas.

O terceiro livro da escritora cearense Bruna Sonast é publicado pela Editora Substânsia e será apresentado em uma edição especial do “Sarau Substânsia”, que disponibiliza microfone aberto.