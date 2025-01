Escritora Íris Cavalcante lança livro com foco no universo feminino

Cearense Íris Cavalcante lança livro "Estrangeira na casa que habito" na Bece / Crédito: Arquivo Pessoal

A autora cearense Íris Cavalcante lança nesta quinta-feira, 9, o livro “Estrangeira na casa que habito”, que aborda questões do universo feminino, depressão, maternidade e a busca por um lugar no mundo. O evento de lançamento vai ocorrer na Biblioteca Pública do Estado (Bece) às 18 horas. Em entrevista ao Vida & Arte, a escritora, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2018, conta que o livro traz uma narrativa poética abordada a partir do seu lugar de mulher na sociedade, onde reconhece a desigualdade de gênero. E da necessidade de existir mais mulheres em espaços de poder, como na política, literatura, na família ou na própria casa.

A ocasião terá mediação da escritora e jornalista Lilian Martins e também contará com perguntas e comentários da plateia, interagindo com a autora. O livro é um projeto aprovado no Edital das Artes- Secultfor e desenvolvido com recursos da Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo). Íris Cavalcante também conta que a nova obra se trata de um experimento literário de poemas escritos sem vírgulas, que subverte a lógica gramatical, quando pensamos na questão do ritmo. “Para isso, eu o li repetidas vezes em voz alta me apropriando do ritmo dos poemas que compõem este livro, mas tenho o entendimento que a forma como o leitor e leitora irão receber esta novidade, tem a ver com as subjetividades da leitura de cada um”, revela.

Cearense Íris Cavalcante lança livro "Estrangeira na casa que habito" na Bece Crédito: Arquivo Pessoal Sobre as inspirações para os poemas, a cearense conta que as motivações vieram das vivências de realidades diárias, da escuta de muitas mulheres iguais a ela, do sentimento de coletividade e solidariedade que as unem. “Se meu livro ressoar de maneira reflexiva em qualquer pessoa que a faça reconhecer a força, os desafios, o bom combate e sim, também as vulnerabilidades que fragilizam a condição feminina, já dou por alcançado o meu objetivo”, declara.

20 anos presentes na literatura cearense Natural de Baturité, Iris Cavalcante é especialista em escrita literária e lançou seu primeiro livro em 2003, “Palavras e Poesias”. Em 2006 foi a vez de “Caminho das Letras”. Em 2018, foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria poesia. Em 2021, lançou o romance “Por quem elas se curvam” e “De olhos vendados”. Também foi responsável por organizar a antologia “Crônicas de uma Fortaleza obscena”, reunindo textos de autores de Brasil, Portugal, Alemanha e Itália. Já em 2022, lançou o livro de poesia “Se te pareço noturna” e esteve entre os dez autores contemplados no Prêmio Ideal Clube de Literatura.

Para ela, a literatura contemporânea cearense é muito rica e tem muita representatividade, com nomes de alcance nacional que projetaram a literatura cearense no cenário nacional e internacional, abrindo caminhos. Mas enfatiza que no Estado ainda existem nomes que não alcançaram este patamar, que vêm das periferias ou do interior, e que, pela qualidade da produção literária da qual é testemunha, tem certeza de que alcançarão um lugar de mais amplitude no tempo deles. “Estes 20 anos (de carreira) é só uma marca do ano da minha primeira publicação, mas foi a partir do momento em que reconheci a necessidade de tratar a literatura como uma profissão como qualquer outra, que precisa de estudo, preparo e muito exercício, que começo a enxergar a minha produção literária com mais possibilidades, mas com muita tranquilidade sempre”, reflete a cearense.