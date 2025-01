Casamento com referências a Naruto e Pokemon viraliza

O casamento entre a influenciadora geek Fernanda Sunhee e o psicólogo Eduardo Maruyama tem repercutido nas redes sociais durante este fim de semana. Com referências a animes como Pokémon e Dragon Ball, a cerimônia chamou a atenção de internautas devido ao tema inusitado.

Com mais 6 milhões de visualizações nas plataformas TikTok e Instagram, os registros da cerimônia mostram detalhes como flores em formato de pokébolas no buquê, os personagens Goku e Chi Chi, de Dragon Ball, no topo do bolo e assessórios como morfadores (objeto utilizado nas sagas de Power Rangers.