Brasileiro de 13 anos vence Campeonato Mundial de Pokémon

O brasileiro Gabriel Fernandez, de 13 anos, venceu, nesse sábado, 12, o Campeonato Mundial de Pokémon, sediado em Yokohama, no Japão.

Gabriel derrotou o holandês Sydney de Bruijin por 2 a 0 e venceu a divisão Senior, para jogadores de 13 a 15 anos de idade, da categoria Estampas Ilustradas (TCG).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes de se tornar campeão mundial, ele já havia sido campeão regional de São Paulo, vice-campeão do Regional do Chile e finalista no Campeonato Regional em Porto Alegre.

Em discurso após a vitória nesse sábado, Gabriel agradeceu à família e aos amigos pelo apoio e mencionou o irmão mais velho, que também compete no jogo de cartas.

O garoto de 13 anos é o segundo brasileiro na história a garantir o título mundial de Pokémon. O primeiro foi Gustavo Wada, que venceu a categoria Júnior de TCG em 2011.