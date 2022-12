Pokémon se despede de Ash Ketchum e Pikachu e lança nova série animada

O final da atual série contará com dois episódios especiais

A série Pokémon dá adeus aos personagens Ash Ketchum e Pikachu, após 25 temporadas repletas de aventura. Com isso, um novo ciclo de personagens começa com a dupla Liko e Roy.

"A nova série começará em vários países em 2023", anunciou a Pokémon Company nesta sexta-feira (16).

O grupo é parcialmente controlado pela gigante japonesa de jogos eletrônicos, Nintendo, que administra os direitos da marca - da série na televisão aos populares cartões colecionáveis.

O final da atual série contará com dois episódios especiais, "o último capítulo das aventuras de Ash e Pikachu", que também vão "mostrar o que está por vir".

A nova série promete "ação, aventura, amizade e Pokémon", acrescenta o comunicado.

Pokémon apareceu no Japão em 1996, inicialmente como um jogo. Seu sucesso levou ao surgimento de toda franquia de personagens e produtos, uma das mais conhecidas do mundo, assim como "Star Wars" e "Harry Potter".

Em novembro, a companhia do Japão lançou dois novos jogos no mercado, "Scarlet" e "Violet", que fizeram grande sucesso com dez milhões de vendas.

