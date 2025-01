Laninha Show detalha sequestro relâmpago: 'Momentos terríveis'

Sequestro de Laninha Show: cantora diz estar bem, mas devido à experiência traumática, preferiu cancelar agenda deste final de semana / Crédito: Reprodução/Instagram

Após ser vítima de um sequestro relâmpago na madrugada do último sábado, 25, em Fortaleza, a cantora Laninha Show contou detalhes dos momentos de pânico vividos por ela e pela família enquanto estiveram com os criminosos. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista afirmou que chegou a pedir diversas vezes aos criminosos para sair do carro com os filhos, mas só conseguiu escapar após o veículo ser parado em uma blitz. De acordo com o relato divulgado, ela, o marido e os filhos tinham acabado de chegar ao local onde a cantora realizaria o segundo show da noite. Ao sair do carro, o marido de Laninha foi abordado por dois homens, que anunciaram um assalto.

O esposo da artista teria entrado em luta corporal contra a dupla, que tentava entrar no carro onde estavam ela e os filhos. Ao se desvencilharem do marido, os homens renderam Laninha e as crianças no veículo e deram partida, deixando o cônjuge para trás. Durante o caminho, a cantora teria pedido diversas vezes que os sequestradores a deixassem sair do carro com os filhos, alegando abrir mão de qualquer bem que eles desejassem em troca da segurança da família. Confira relato da cantora na íntegra: Após diversas negativas, as vítimas só conseguiram sair do veículo após serem parados por uma blitz da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) em parceria com a Polícia Rodoviária do Estado do Ceará (PRE).

“Eles pararam o carro e foi quando eu abri a porta, corri e gritei ‘Elaly abre a porta’ e sai correndo segurando a mão dos meus filhos. A gente saiu correndo subindo sem destino porque os policiais já tinham descido para pegar eles (os sequestradores) e conseguiram pegar”, contou Laninha. Blitz estava programada para outro local, afirma cantora Ainda no vídeo publicado neste domingo, 26, a artista agradeceu os membros da AMC e policiais rodoviários que possibilitaram a fuga dela e da família, bem como a prisão dos suspeitos. De acordo com ela, os agentes relataram que a blitz não deveria estar naquele local e teria sido realocada de última hora. “Era uma blitz completamente aleatória. Eles falaram que a blitz não era para estar ali naquela noite, era para estar em outro lugar. Mas pela vontade de Deus eles estavam todos lá para nos salvar e a gente conseguiu ter um final feliz”, acrescenta.

Conforme a AMC, a operação em questão estava sendo realizada no túnel da avenida Humberto Monte. Ao perceberem a presença da polícia, os sequestradores teriam tentado fugir da blitz, o que despertou a atenção dos agentes de trânsito e da PRE e resultou no descobrimento do crime. A ação também teve apoio da Guarda Municipal de Fortaleza. Suspeitos foram presos em flagrante Em nota enviada ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) afirmou que ambos os homens, de 31 e 32 anos de idade, foram presos em flagrante pelo sequestro. Conforme a pasta, um deles já acumula passagens pela polícia por ameaça, roubo a pessoa e crime de trânsito. Já o segundo indivíduo estava com um mandado de prisão preventiva em aberto por receptação, roubo e adulteração de sinal identificador de veículo.