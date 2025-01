Homem furta moto, colide com veículo e mulher que estava na garupa morre em Fortaleza

Vítima de 18 anos estava como garupeira no momento da colisão, registrada na avenida Osório de Paiva, no bairro Siqueira, na madrugada deste sábado, 25

Um homem suspeito de furtar uma motocicleta colidiu com outro veículo durante fuga ao perceber a presença de uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Com a colisão, uma mulher, de 18 anos, que estava na garupa da moto, veio a óbito. O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 25, na avenida Osório de Paiva, no bairro Siqueira, em Fortaleza .

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) segue com os trabalhos investigativos em andamento para identificar outras pessoas suspeitas de envolvimento com o crime, bem como elucidar todas as informações acerca do caso.