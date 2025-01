Homem é morto a tiros durante feira em bairro de Fortaleza

Vítima tinha 27 anos e foi alvejada por disparo de arma de fogo na tarde deste sábado, 25, no bairro Conjunto São Cristóvão

Um homem de 27 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado, 25, durante feira realizada no bairro Conjunto São Cristóvão, em Fortaleza. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em via pública no cruzamento entre a avenida Castelo de Castro e avenida Jornalista Tomaz Coelho.

Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial.