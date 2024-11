Rita Ora se emociona em homenagem a Liam Payne: 'Muito querido'

Durante o MTV Europe Music Awards (EMA) no domingo, 10, a cantora Rita Ora se emocionou ao prestar uma homenagem ao cantor e ex-integrante da One Direction, Liam Payne.

Rita chorou ao falar do amigo que morreu em outubro aos 31 anos. A cantora, que trabalhou com Payne no single "For You", começou o discurso dizendo que gostaria de reservar um momento "para lembrar de alguém muito, muito querido para nós".