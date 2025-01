Segundo acusado de fornecer drogas a Liam Payne se entrega na Argentina

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O detido, identificado como David Ezequiel Pereyra, era um funcionário do hotel CasaSur no qual o ex-integrante da banda One Direction morreu em 16 de outubro, ao cair da sacada de seu quarto no terceiro andar.