Sana recebe neste sábado gravação de 1º DVD de rap geek do Brasil

Fortaleza recebe neste fim de semana a primeira parte do Sana Fest 2025 , a feira de cultura pop e geek que se tornou tradicional no calendário de eventos da cidade. Durante os três dias de programação, o amplo espaço do Centro de Eventos do Ceará reúne as mais variadas atividades.

Um destaque para este sábado, 25, é a gravação do primeiro DVD de rap geek do Brasil , trazendo nomes importantes da cena a feira: Felícia Rock, Tauz, Mhrap, Anirap, VGBeats e o cearense VMZ.

Para aqueles que não conhecem, a diferença está nas letras: as rimas são baseadas em histórias do mundo geek (animes, HQs, filmes, séries etc) e seus personagens. Não há algo que determine quando surgiu o subgênero.

O rap e o trap são gêneros musicais que se destacam no Brasil nas plataformas de streamings, como os números do cearense Matuê . Mas há um subgênero do rap que ao longo dos anos vem evoluindo cada vez mais: o rap geek.

A única mulher do grupo deste sábado, também comentou do cenário do rap geek para mulheres, ressaltando que ainda é um subgênero com uma predominância masculina entre os artistas e que há uma dificuldade de mulheres lançarem trabalhos ao longo do ano, apontando o baixo apoio como um motivo.

“Acho que é preciso abraçar um pouco mais”, enfatiza. “Mas, há alguns anos vem crescendo o número de meninas (no rap geek) e de pessoas interessadas (em artistas mulheres)”, complementou.

A feira geek

O sábado no Sana Fest parte 1 foi lotado com crianças a adultos espalhados e lotando lojas com produtos geeks e da cultura asiática, e filas para as áreas de jogos, como a tirolesa montada no meio da feita, e arenas com estátuas para tirar fotos.

Para onde se olhasse, havia alguém com algum elemento com referência a algum produto deste universo. E claro, um destaque do evento eram os cosplays bem elaborados por alguns dos que participavam do momento.