Morre mestre da cultura Lucas Evangelista, de Crateús, aos 87 anos

Mestre da cultura cearense Lucas Evangelista / Crédito: Jarbas Oliveira/FWA

O mestre da cultura cearense Lucas Evangelista morreu aos 87 anos neste sábado, 25. Coderlista e violeiro, ele teve contato com a Literatura de Cordel por meio de seus pais, que gostavam de cantar e recitar histórias tradicionais.⁠ A informação do falecimento foi adiantada pela rádio O POVO CBN e confirmada ao O POVO pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult)⁠.

Ele nasceu em 6 de maio de 1937, em Crateús, Ceará. Aos 19 anos, abandonou todas as outras atividades para viver somente de literatura de cordel.⁠

As canções e poemas do mestre Lucas foram gravadas por cantores como Frank Aguiar e grupos de forró como Calango Aceso, Mastruz com Leite. Sucessos como Moto Táxi e Carta de Um Marginal figuram entre as composições.