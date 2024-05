Gaby Amarantos e Lucy Alves lançam música de compositora cearense

Lucy Alves e Gaby Amarantos lançam música que axalta o poder das mulheres do Norde e Nordeste Crédito: Divulgação/ Primor

Em uma mistura de carimbó e forró, as cantoras Gaby Amarantos e Lucy Alves lançaram na última sexta,24, a música “Tudo que eu faço é com Primor”, um projeto musical para exaltar a força das mulheres do Norte e Nordeste. A composição, que explora temas de identidade, pertencimento e superação, é de autoria da cearense Mazé Cavalcante e da alagoana Zélia Santti.

