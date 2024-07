Ednardo celebra 50 anos de carreira com show no Cine São Luiz

Um dos grandes nomes da música do Ceará, o cantor Ednardo fará um show especial no dia julho no Cineteatro São Luiz. Referência na produção musical do Estado, a apresentação do artista será em comemoração aos seus 50 anos de carreira.

Marcado para acontecer em uma quarta-feira, o show de Ednardo no equipamento cultural terá cenário especial com exibição digital de vídeos e fotos, que vão recontar a trajetória do artista fortalezense.

