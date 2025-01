Lexa internada: entenda o problema que causou estado grave da cantora

O quadro da bebê é considerado delicado e Lexa decidiu de não desfilar no Carnaval de 2025 . Nas redes sociais, ela escreveu que a decisão foi tomada após “muitas conversas e avaliações”, mas ocorreu com base em sua saúde.

A cantora Lexa foi internada em estado grave nessa segunda-feira, 20, em São Paulo, após enfrentar problemas na gravidez de sua primeira filha. A artista está grávida de seis meses de Sofia, e foi diagnosticada com pré-eclâmpsia , segundo informações obtidas pela Quem.

A pré-eclâmpsia é um problema grave relacionado com o aumento da pressão arterial de grávidas. Pode acontecer em qualquer gestante durante a segunda metade da gravidez ou até seis meses após o parto.

Veja a seguir mais sobre o problema que fez a cantora ser internada em estado grave esta semana.

Lexa internada com pré-eclâmpsia: entenda condição

A hipertensão arterial específica da gravidez recebe o nome de pré-eclâmpsia e, em geral, instala-se a partir da 20ª semana, especialmente no 3° trimestre. O problema pode evoluir para a eclâmpsia, uma forma mais grave da doença que pode causar convulsões e coma.

No Brasil, essa condição acomete de 7% a 10% das gestantes e, nas situações mais graves, pode levar à morte da mãe e do bebê por interferir no desenvolvimento saudável da placenta, segundo o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).