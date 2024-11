Claudia Leitte vem a Fortaleza para festa de pré-Carnaval; veja datas

Claudia Leitte retorna a Fortaleza na programação do festival de pré-Carnaval "Emoções de Verão 2025"; além da cantora, novas atrações vão ser anunciadas

Abrindo a agenda de festas e shows, a cantora Claudia Leitte volta a Fortaleza na programação do festival “Emoções de Verão” .

O Ciclo Carnavalesco de Fortaleza está próximo de iniciar e a capital já está com inúmeros eventos marcados para acontecer nos primeiros meses de 2025.

Marcado para acontecer na barraca Sunrise Beach Club, entre os dias 1º de janeiro e 15 de fevereiro, a festa promete mesclar música, diversão e tradição na Praia do Futuro, ampliando as celebrações do pré-Carnaval em Fortaleza.