Autor de Caranguejo vai processar Claudia Leitte por intolerância religiosa

A confusão envolvendo a cantora Claudia Leitte parece não ter fim. Agora, um dos dois compositores da música 'Canraguejo', Durval Luz, afirma que vai processar a loira por intolerância religiosa. Segundo ele, que escreveu o hit com Nino Balla, em nenhum momento foi pedida autorização para mexer na letra e substituir Iemanjá por Yeshua (Jesus, em hebraico).

“Já mandei todos os documentos para meu advogado (…) O Nino Balla, que foi outro compositor, está comigo (…) Fizemos a ‘Caranguejo’ na época do Babado Novo, lá no começo, fizemos a música em Campina Grande [na Paraíba], a ideia do refrão inclusive é minha, gravamos nos primeiros discos. É um sucesso eterno, outros artistas como Ludmilla, Timbalada e Ivete”, contou Durval Luz em entrevista ao portal LeoDias.