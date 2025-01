Festival Jazz&Blues abre inscrições para residências artísticas

O formulário de inscrição está disponível no site do evento até o dia 20 de janeiro, com a oferta de 25 vagas . Os selecionados serão informados por meio de divulgação nas redes sociais do festival no dia 3 de fevereiro.

Com palestras voltadas para o setor cultural, as residências acontecerão em Guaramiranga, no período de 24 a 28 de fevereiro, antecedendo a programação artística do 26º Festival Jazz & Blues, que será realizado de 28 de fevereiro a 4 de março, também na cidade serrana.



Na ocasião do festival, os grupos formados durante as residências irão se apresentar no palco da Cidade Jazz & Blues, como parte da programação do evento.



Oficinas de fundamentos musicais

Sob a coordenação pedagógica do flautista Heriberto Porto, professor do Curso de Música da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e integrante do grupo instrumental Marimbanda, além das palestras voltadas para a produção cultural, os interessados poderão se inscrever nas seguintes oficinas de fundamentos musicais: