24ª Festival Jazz & Blues de Guaramiranga anuncia atrações

Historicamente se colocando como opção à folia de Carnaval, o tradicional Festival Jazz & Blues volta ao formato original na 24ª edição, que acontece entre 18 e 21 de fevereiro na cidade de Guaramiranga. Neste ano, o evento homenageia o cantor e compositor cearense Ednardo.

O artista homenageado traz para o Jazz & Blues apresentação de músicas do disco “50 anos de Sarau Vox 72”, gravado há 50 anos quando Ednardo se despedia de Fortaleza para ir morar no Sudeste. Ednardo sobe ao palco com Carlinhos Patriolino (guitarra), Cláudio Mendes (teclado e samplers), Luiz Miguel (baixo), Igor Ribeiro (bateria), Carol Damasceno, Kellen Kristty, Régis e Rogério Soares (vocais).

O festival também presta homenagem à memória de Luizinho Duarte, que faleceu em abril de 2022. Compositor, músico e um dos fundadores da Marimbanda, o artista será reverenciado em apresentação especial do grupo, formado por Heriberto Porto (flautas), Thiago Almeida (arranjos e piano), Pedro Façanha (baixo acústico) e Michael da Silva (bateria e percussão).

Às apresentações musicais, o festival agrega à programação, ainda, bate-papos e momentos formativos. A lista completa de atrações pode ser encontrada no site e nas redes sociais do evento.

Confira lista de atrações previstas:

- Ednardo apresenta “50 anos de Sarau Vox 72”

- Marimbanda em homenagem a Luizinho Duarte

- Djely Tapa apresenta o álbum “Barokan”

- Makem (cantor cearense, atração da última edição do The Voice Brasil)

- Mulheres do Blues com Marília Lima, Jael Lia e Shirley Cordeiro, a cantora e tecladista Gabriela Willis, a guitarrista Débora Marc, a contrabaixista Mirele Alencar e a baterista Ayla Lemos

- Hamilton de Holanda Trio

- Cainã Cavalcante apresenta “Sinal dos Tempos – Cainã toca Garoto”

- Joabe Reis (trombonista e compositor capixaba)

- Vanessa Moreno e Salomão Soares

- Silvero Pereira interpreta Belchior

- Lorena Nunes apresenta o show “Embarcação”

- Robertinho Marçal (baterista cearense)

- Dona Zefinha apresenta “O circo sem teto da lona furada dos bufões”

24º Festival Jazz & Blues

Quando: 18 a 21 de fevereiro

Onde: Guaramiranga

Mais informações e programação completa: www.jazzeblues.com.br e @festivaljazzeblues

