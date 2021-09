Primeiro evento-teste do Ceará, Festival Jazz & Blues reúne público a partir desta sexta-feira

Para participar do evento, público e artistas devem estar imunizados e seguir protocolos de testagem antes do Festival

O Festival Jazz & Blues tem sua primeira edição desde o fechamento das atividades culturais em decorrência da Covid-19. As atividades iniciam na noite desta sexta-feira, 17 e se estendem até o sábado, 18. Por ser o primeiro evento-teste do Ceará, o Festival acata uma série de protocolos de segurança, como a testagem dos participantes e a exigência da vacinação completa. Em cada um dos dias, 200 pessoas serão autorizadas a comparecer no evento gratuito.

O Festival ocorre de forma inteiramente presencial. Em entrevista para a equipe do O POVO, a secretária executiva da Secretaria de Saúde do Ceará, Ricristhi Gonçalves, explica como foram realizados os arranjos para que o Festival acontecesse. "Os eventos-teste são para que a gente consiga ver o comportamento da doença naquela região onde está acontecendo o evento e em seu entorno. Primeiro, o evento tinha que se credenciar e os protocolos devem estar em consonância com os protocolos do governo do Estado. As pessoas têm que vir de máscara, têm que ser testadas antes e precisam estar vacinadas", afirmou a representante da pasta.

Segundo Ricristhi Gonçalves, o festival também conta com auxílio da tecnologia. "Foi atribuído um QR code como uma credencial para que todas essas informações fossem colhidas, de todos os participantes e de toda a cadeia produtiva envolvida", explica.

O evento ocorre em um campo de futebol de Guaramiranga, onde a área da plateia é ao ar livre. Para comparecer ao Festival Jazz & Blues, os participantes devem apresentar exame antígeno ou RT-PCR realizado em até 48 horas ao Festival. Já trabalhadores e artistas devem apresentar comprovante de testagem realizado em até 24 horas. Todos os presentes serão monitorados por 14 dias e serão submetidos a uma nova testagem.

Confira registros da primeira noite do Festival:

A secretária executiva da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult), Luiza Cella, declarou que o Festival será um laboratório para avaliar a segurança do processo de vacinação. "A metodologia do evento-teste vai ser a experiência de aglomerar o número o maior de pessoas: Será que isso vai provocar adoecimentos? Há a possibilidade de contaminação?", pontua. "Ao mesmo tempo, começar a testar como a gente pode avançar na retomada do setor de eventos que, sem dúvida, sofreu muito ao longo dos últimos anos".

A representante da Secult ainda prevê que, a partir dos resultados obtidos com o Festival, o número de participantes em eventos-teste irá aumentar gradativamente. "Depende muito dessa avaliação semana a semana. A gente não tem como antecipar, mas a nossa aposta é que, com o crescimento do número de pessoas vacinadas, em breve poderemos ter os grandes eventos", completou.

A empresária Eneida Amorim, de 50 anos, esteve presente na primeira noite do evento e diz que se sentiu segura com a organização feita para receber o público. "Desde os pedidos com o cartão de vacina, o cuidado para que as pessoas tenham as duas doses, o teste, a entrada (no local), você vê o distanciamento das cadeiras", relata. O empresário Augusto Pontes, de 52 anos, também se organizou para estar na primeira noite. Ele frequenta o Festival Jazz & Blues desde sua primeira edição. "É uma versão bem reduzida do que era antes. Então é uma experiência totalmente diferente das anteriores, pela quantidade de pessoas", descreve o participante.

Nesta sexta, 17, primeira noite do Festival Jazz & Blues, sobem ao palco Fladiana e Quarteto Jazzera, com o show "Meu Lugar"; O trombonista Rômulo Santiago com "Tributo a Raul de Souza"; e o cantor cearense Marcos Lessa com o show "Nature Boy - Tributo a Nat King Cole." Já no sábado, 18, a cantora Idilva Germano, se apresenta com o show "Quasar". Por fim, o pianista Ricardo Bacelar encerra o espetáculo com o trabalho "O Viver é de Improviso".

Com informações do repórter Luciano Cesário

