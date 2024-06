Com Zé Vaqueiro e Geraldo Azevedo, São João de Fortaleza começa com grandes expectativas

Primeiro dia do São João de Fortaleza tem shows gratuitos de Zé Vaqueiro e Geraldo Azevedo no Aterrinho da Praia de Iracema

Com abertura nesta sexta-feira, 28, o primeiro dia do São João de Fortaleza 2024 começou morno, mas promete animação e tradição até o domingo, 30. No Aterrinho da Praia de Iracema, turistas e fortalezenses se organizaram para acompanhar as apresentações de quadrilha junina e atrações musicais.

“Hoje a noite, eu vim especialmente para ver o Geraldo Azevedo, estamos esperando a apresentação dele, mas vamos ficar para assistir todos. Já amanhã, teremos um compromisso, mas no domingo estaremos aqui de novo”, comentou a designer de interiores Simone Frota.

“São João é a nossa alma, né, a alma nordestina”, comentou o administrador Sérgio Maranhão. Ao lado do marido, Simone afirma: “Eu gosto é do forró! O que eu mais gosto no São João é de dançar”.