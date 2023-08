Elba Ramalho regrava Ednardo e canta com Juliette em novo disco

O lançamento da gravação faz parte das comemorações do aniversário de 72 anos de idade de Elba Ramalho, comemorado nesta quinta-feira, 17.

Originalmente lançada no ano de 1979, no álbum “Ednardo”, a canção foi selecionada por Elba para compor seu mais novo álbum, “Isso quer dizer amor” , previsto para ser lançado em dezembro deste ano.

Além da regravação da canção de Ednardo, o álbum de Elba Ramalho contará com músicas inéditas e parcerias especiais com artistas nacionais. Conterrânea de Elba, Juliette foi uma das convidadas para participar do disco.

Intitulado “Nosso Xote”, a parceria das paraibanas foi lançada no mês de junho. A música tem autoria de Janayna Pereira e faz parte do repertório da banda Bicho de Pé.

"Isso quer dizer amor" tem produção de Luã Yvis, filho de Elba, e também contará com a participação de Zé Ramalho, que irá regravar a música “Galope Rasante”.

